«أزهر الشرقية» تحتفل بيوم الشهيد ضمن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» 

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن الإدارة تحتفل بذكرى الشهيد في جميع المعاهد عرفانا بالجميل لكل من ضحوا بحياتهم فداء لرفعة وتقدم هذا الوطن، وبأن تضحيات جنودنا البواسل محل تقدير الوطن دائما وأبدا.

وأوضح «الجنيدي» تخصيص الطابور الصباحي للاحتفال بهذه الذكرى، ليعلم الطلاب مدى التضحيات التي قدمها جنودنا البواسل فداء للوطن، وللتأكيد على أن حب الوطن واجب وفرض على كل إنسان.

ترسيخ قيم الولاء للوطن

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن فعاليات يوم الشهيد تأتي ضمن فعاليات المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي»، الذي يرسخ لقيم الولاء للوطن ويعزز من القيم الأخلاقية الحميدة، مؤكدا أن الشهادة هي وسام شرف يمنحه الله لمن يصطفيهم من عباده، فالشهيد يقدم حياته وهي أغلى ما يملكه في سبيل الله وفي سبيل وطنه وأهله، ليحظى ويكافأ بأعلى المراتب في الجنة ويفوز فوزا عظيما.

ترديد الأناشيد الوطنية الحماسية

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شارك احتفال إدارة العاشر من رمضان بذكرى يوم الشهيد، حيث قام تلاميذ وطلاب معاهد العاشر من رمضان بعرض عدد من الفقرات منها أوبريت الشهيد، والذي جمع بين الاستعراض العسكري والخطابة والعرض العسكري والأداء الفردي والجماعي مع الأناشيد الوطنية الحماسية المتنوعة، وتم عرض عدد 28 لافتة تحمل صور نخبة من شهداء الوطن ولوحة تذكارية كبيرة لشهداء الكتيبة 103 صاعقة.

كما قامت مجموعة فتيات معاهد العاشر بعرض فقرات الإنشاد والاستعراض الوطني، عبّروا فيه عن حبهم لمصر وأهمية الدفاع عن مقدراتة في كل وقت وحين.