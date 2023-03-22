«الأرصاد» تكشف حالة طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة؛ إذ تشهد المحافظة اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا، مع ارتفاع طفيف في الطقس، ويتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص للأتربة العالقة في مختلف مدن الإسكندرية، مع تكون الغيوم الجزئية على اغلب الأنحاء.

طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة اليوم

وعن حالة طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 15، وبلغت سرعة الرياح 20 كيلو متر في الساعة.

وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من أقصى غرب البلاد، وشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالتزامن مع استقرار طقس الإسكندرية اليوم، عادت حركة الملاحة البحرية ومراكب الصيد لاستكمال العمل، بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.

سقوط أمطار في الإسكندرية

وتعرضت محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، ورفعت الجهات المعنية درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، كما عقدت غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وجرى ربطها بغرف العمليات الفرعية لتلقى شكاوى المواطنين.