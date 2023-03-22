الفنان معتز حسين: «لما بيتعرض عليا دور ظابط أقبله دون نقاش»

كشف الفنان معتز حسين، عن كواليس مسلسل «الكتبية 101»، قائلًا إننا مازالنا في مرحلة التصوير، مضيفًا: «لي الشرف بالمشاركة فيه لأنه يقدم نجاحات عظيمة لأبطال القوات المسلحة من جنود وظباط، واتشرف بكوني جزء يوصل هذه البطولات للمواطنين».

مسلسل «كتبية 101» قوي

وأضاف «حسين»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أحمد صلاح عبر فضائية «dmc»، أن التصوير مازال مستمر، مشيرًا إلى أن مسلسل «الكتيبة 101» عمل ضخم وقوي يليق بسباق رمضان، موضحًا أن معظم مشاهده مع الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين، وأجسد شخصية ضابط صاعقة.

حسين: «لا يمكن أرفض دور ضابط»

وتابع، أنه لا يسعى لأداء أي دور فني بشكل عام، ولكن عندما يُعرض عليه دور ضابط جيش أو شرطة لا يستطيع رفضه بدون نقاش، كون تلك الأعمال وطنية فلا يجب الاعتراض عليها أو رفضها بل على العكس هذا شرف للفنان بارتدائه البدلة العسكرية ليوصل للمواطنين الأحداث الحقيقية التي حدثت، عن طريق العمل الفني الذي يُعرض على جميع القنوات، وبذلك يستطيع أي شخص على مستوى الدول العربية بل العالم أيضا رؤية هذا العمل ومعرفة الحقائق.