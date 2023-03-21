«الكتيبة 101» و«حرب».. دراما وطنية تصنع الوعي وتستكمل نجاح «الاختيار»

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطتها فى إعادة الدراما الوطنية للواجهة من جديد، حيث تُقدم ملحمة وطنية فى رمضان المقبل تحت عنوان «الكتيبة 101»، ومسلسل «حرب»، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها المسلسلات الوطنية خلال الأعوام الأخيرة، والتف حولها الشعب المصرى والعربى، فى مشهد عكس اشتياق الجمهور لهذه النوعية من الدراما التى رصدت الكثير من بطولات قواتنا المسلحة والشرطة فى توليفة درامية استندت على وقائع حقيقية تبرز دورهما العظيم فى الدفاع عن أرض الوطن ضد كل من تُسول له نفسه الإيقاع بها وتسعى لصناعة الوعى.

ونجحت الشركة المتحدة عبر الأجزاء الثلاثة من «الاختيار» فى ترسيخ الحس الوطنى عند الجمهور، بخاصة مع الاستعانة بمشاهد حقيقية لتوثيق العمل الدرامى وإضفاء الواقعية عليه، وهو الأمر الذى أشاد به عدد كبير من النقاد، كان من بينهم الناقد طارق الشناوى الذى قال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشاهد الحقيقية التى تمت الاستعانة بها فى جميع أجزاء مسلسل «الاختيار» جعلت العمل يصل أسرع إلى قلوب الجمهور وجعلته أكثر صدقاً، لأن دائماً الأعمال التى توثق أحداثاً حقيقية يكون من المهم الاستعانة فيها بمثل هذه المشاهد التى تعطى مصداقية وتفاعلاً أكبر لدى الجمهور.

ناقد فنى: الأعمال الدرامية الوطنية ساعدت فى إذكاء الروح الوطنية عند الشباب

وتابع الشناوى أن خطوة إنتاج الشركة المتحدة لإنتاج أعمال وطنية هى خطوة مهمة للغاية كنا نحتاج إليها منذ سنوات لتوثيق أحداث تاريخية مهمة وكشف حقائق يغفل عنها الكثيرون وللمشاركة فى وعى المواطن المصرى، قائلاً: «مسلسل الاختيار اللى تم إنتاجه بأجزائه الثلاثة هو عمل استثنائى لا يقارن بأى عمل آخر وساهم فى ترسيخ مفهوم الوطنية لدى الجمهور والأجيال الجديدة ونشر فكرة الوعى».

ولم تتوقف إنتاجات الشركة المتحدة على مستوى الأعمال الوطنية عند مسلسل «الاختيار» فحسب، وإنما تم تقديم مسلسل «هجمة مرتدة» الذى قام ببطولته النجم أحمد عز فى رمضان 2021، وتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، وذلك من خلال كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التى تسعى دوماً لتقسيم المنطقة العربية.

وبعد عام واحد من تقديم «هجمة مرتدة»، أسندت الشركة المتحدة للنجم أمير كرارة بطولة مسلسل «العائدون»، الذى أبرز دور المخابرات المصرية فى التصدى للإرهاب، متمثلاً فى تنظيم داعش الإرهابى، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبدالمغنى، أحمد الأحمد، محمد ممدوح وكوكبة من الفنانين، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

وبعد النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه الأعمال الوطنية الأعوام الماضية تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سلسلة نجاحاتها من خلال تقديم مسلسل «الكتيبة 101»، الذى يتناول وقائع حقيقية تتمثل فى الدور البطولى للكتيبة «101» فى التصدى للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء ودفاعهم عن أرض الوطن حتى آخر نفس.

ويقدم هذه الملحمة الوطنية عدد كبير من الفنانين، منهم آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحى عبدالوهاب ووفاء عامر وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل للخروج فى أفضل صورة تليق بأحداثه.

وذلك إلى جانب مسلسل «حرب»، بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وهو من المسلسلات التى تنتمى إلى نوعية الـ10 حلقات.

وعن مواصلة الشركة المتحدة تقديم الأعمال الوطنية بتقديم مسلسل الكتيبة 101 قال الناقد الفنى أحمد سعد الدين، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الأعمال الوطنية غابت عن الساحة منذ سنوات طويلة، ولكن فى خطوة مميزة نجحت الشركة المتحدة فى إعادتها مجدداً من خلال أعمال وثقت أحداثاً مهمة، وهو ما ساعد فى إذكاء الروح الوطنية عند الشباب، وخلق فكرة القدوة لأن السنوات الماضية كان الشباب قد افتقد فكرة القدوة ولكن مع عرض بطولات شهدائنا وأبطالنا من القوات المسلحة والشرطة أسهم هذا فى خلق فكرة القدوة مجدداً».

وتابع سعد الدين: «على سبيل المثال وقت عرض الجزء الأول من مسلسل (الاختيار) الخاص بالبطل الشهيد المنسى كان كل الأطفال يتمنون أن يصبحوا ضباطاً حباً فى الشخصية، ولأنهم اعتبروها قدوة، ولذلك فحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج عمل وطنى كل عام يساهم بشكل كبير فى تحفيز روح الوطنية لدى الشباب».