محمود ياسين جونيور ينشر البوستر الرسمي لشخصيته في مسلسل الكتيبة 101

نشر الممثل الصاعد محمود ياسين جونيور، البوستر الرسمي لشخصيته التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101، المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2023، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وكتب محمود ياسين جونيور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، قائلا: تشرفت بأداء دور الجندي أحمد عصمت في الكتيبة 101 في رمضان 2023.

أخر أعمال محمود ياسين جونيور

يذكر أن محمود ياسين جونيور، جرى تكريمه كأفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، وحصوله على جائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير، الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي وخالد الصاوى، إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو ياسين.

وشارك محمود ياسين جونيور في العديد من الأعمال الناجحة، من بينها مسلسل الفتوة (رمضان 2020) أمام النجم ياسر جلال، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى. كما شارك محمود في الجزء الثالث من بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك، مع النجمة نرمين الفقي، والجزء الثاني من إلا أنا (حكاية على الهامش) بطولة نرمين الفقي وصبري فواز، بالإضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل زي القمر (حكاية أم العيال).

محمود ياسين جونيور ممثل مصري شاب، ينتمي إلى عائلة فنية من الدرجة الأولى، فجده هو النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وجدته الفنانة المعتزلة شهيرة، ووالده المخرج عمرو محمود ياسين، ووالدته الإعلامية آيات أباظة وعمته هي الفنانة رانيا محمود ياسين.