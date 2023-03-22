«التنسيقية» تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري، بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ غدا الخميس أول أيامه، وتبدأ اليوم أول صلاة تراويح تنتظرها الأمة الإسلامة بلهفة واشتياق.

تهنئة التنسيقية

وكتبت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تهنئتها قائلة: «تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري، والأمة الإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات».

«الإفتاء» تعلن غدا الخميس أول أيام رمضان

ويبدأ غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد أول أيام شهر رمضان 2023، عقب استطلاع لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا الموافق 2023، وتبيّن أنّ اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1444، وأنّ غدا الخميس الموافق 23 من مارس الحالي هو موعد أول أيام شهر رمضان 2023.