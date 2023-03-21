نائب بـ«التنسيقية»: نطالب وزارة التعليم العالي بتأهيل وتمكين الاتحادات الطلابية

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاتحادات الطلابية ودورها الفاعل في تخريج شباب قادر على ممارسة العمل السياسي والتنموي داخل البلاد.

واستعرض «فتحي» طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

ودعا «فتحي» الحكومة لربط اللجان الـ7 بالاتحادات ببرامج وأنشطة الوزارات المختلفة بما يمكنهم من الاطلاع علي الجهود الحكومية في القطاعات المختلفة، فضلا عن دفعهم للمشاركة بآرائهم في تنفيذ هذه البرامج وإشراكهم في اتخاذ القرارات، في إطار تنفيذ رؤية الدولة 2030.

الأنشطة الطلابية

وأشار نائب التنسيقية إلى أن الأنشطة الطلابية تعمل على ملف التصنيع والتعليم والصحة والملف البيئي ونماذج المحاكاة، متابعًا: «نحتاج دعم أيضا للأنشطة الطلابية لأن الشباب في هذه الاتحادات يعملون على كل الملفات التي تهم المواطن المصري».

ولفت «فتحي»، إلي أن أول موضوع سيجري مناقشته فى أولى جلسات لجنة الشباب بالحوار الوطني يتعلق بمشاكل الاتحادات الطلابية نظراً لدورها المهم، داعيا وزارة التعليم العالي إلى بذل الجهد لخدمة أكبر عدد من شباب الاتحادات الطلابية، وتأهيلهم وتمكينهم، حتى يكونوا نواة للقيادات سواء في المجالس النيابية أو التنفيذية في المستقبل القريب، مستطردا: «لو محتاجين كوادر سياسية وإدارية لمؤسسات الدولة وتتحمل المسئولية فالبداية تكون من اتحادات الطلبة وأيضا انتخابات اتحادات الطلبة».

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير.