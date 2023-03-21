عاجل.. «الإفتاء» تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رمضان 2023: غدا المتمم لشعبان

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد أول أيام شهر رمضان 2023، مؤكدة أنها استطلعت من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا الموافق 2023، وتبين أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1444 وأن الخميس الموافق 23 من مارس الحالي هو موعد أول أيام شهر رمضان 2023 .

نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 1444

وبخصوص استطلاع دار الإفتاء رؤية هلال شهر رمضان 2023، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان متلفز عبر التليفزيون المصري وصفحة الدار بموقع فيس بوك، إن غدًا الأربعاء هو المتمم لأيام شهر شعبان، ليكون بعد غد الخميس 23 مارس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1444.

وأوضح بيان دار الإفتاء: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من شعبان لعام 1444 هجريًّا، الموافق 21 من شهر مارس لعام 2023 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ 1444 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ».

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق 22 مارس لعام 2023 ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

استطلاع هلال شهر رمضان 2023

وذكرت الدار في وقت سابق أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان 2023 المبارك وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية في أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات، لرصد وتتبع هلال شهر رمضان 2023 وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام لإعلان البيان الشرعي والرسمي وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.

دار الإفتاء

وبالإضافة إلى نتيجة استطلاع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان كشفت الحسابات الفلكية في وقت سابق أن موعد أول أيام شهر رمضان 2023 فلكيا وموعد أول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 سيوافق الخميس 23 من مارس.