شهادات premium من بنك التعمير والإسكان.. عائد يصل إلى 17%

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الشهادات من بينهم شهادات premium لشهر مارس 2023، بعوائد ثابتة ونرصد في السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر مارس 2023 على شهادات premium، المستفيد منه الأفراد، ومدتها ثلاث سنوات، والعملية بالجنيه المصري.

والحد الأدنى لشراء شهادات premium من بنك التعمير والإسكان، ألف جنيه ومضاعفاتها، وبالنسبة لأسعار العائد يكون شهريًا وربع سنويًا، وربع سنويُا ونصف سنويًا، وسنويًا.

سعر العائد على شهادات premium

وسعر العائد على شهادات premium، شهريًا 16%، و16.25% ربع سنويًا، و16.5% نصف سنويًا، و17% سنويًا.

سعر الاسترداد الشهادة من بنك التعمير والإسكان

وفي حال الاسترداد قبل ميعاد الاستحقاق من بنك التعمير والإسكان، يكون سعر الاسترداد من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى 6%، والسنة الثانية 5%، والسنة الثالثة 4%.

البنك المركزي المصري

يذكر أن في مطلع شهر فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.