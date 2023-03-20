تفاصيل شهادة الصدقة الجارية من بنك التعمير والإسكان.. عائد يصل لـ9.50%

يوفر بنك التعمير والإسكان شهادة الصدقة الجارية، إذ يستخدم العائد في تمويل الأعمال الخيرية ويمكن التنازل عن مبلغ الشهادة الأصلي أو الاستمرار في التنازل عن عائدها الدوري في حال الوفاة.

وبحسب جدول الشهادات في بنك التعمير والإسكان لشهر مارس 2023، على شهادة الصدقة الجارية، يتولى البنك إيصال صدقة العميل إلى من يستحق، وبالنسبة للأغراض التي تمولها الشهادة «كفالة الأيتام، المؤسسات العلاجية، المعاهد التعليمية، بنك الطعام، رعاية المسنين، رغاية الأيتام ذوي الإعاقة، وغيره».

شهادة الصدقة الجارية

وتكون مدة الشهادة ثلاثية أي 3 سنوات، وخماسية أي 5 سنوات، ويحتسب عائد سنوي ثابت للشهادات الثلاثية والخماسية يصرف كل 3 أشهر، والحد الأدنى لاحتساب العائد 500 جنيه ومضاعفاتها.

سعر العائد لشهادة الصدقة الجارية

وسعر العائد للشهادة الصدقة الجارية الثلاثية في بنك التعمير والإسكان، 9.50% ربع سنوية، والشهادة الخماسية 7% ربع سنوية.

ويمكن لصحاب شهادة الصدقة الجارية الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمان يصل إلى 80% من قيمة الشهادة بإجراءات ميسرة، ويمكن شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار، وللشخص الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.