بنك التعمير والإسكان يمول أصحاب الأعمال الحرة.. قروض تصل إلى مليون جنيه

يوفر بنك التعمير والإسكان برامج تمويلية تتميز بالمرونة والأسعار التنافسية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة مثل «الأطباء، أصحاب العيادات، المراكز الطبية، المهندسون الاستشاريون، المحاسبون، القانونيون، وأصحاب الصيدليات».

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التعمير والإسكان لشهر مارس 2023، على تمويل أصحاب الأعمال الحرة، تصل قيمة القرض الشخصي إلى مليون جنيه مصري، وسعر عائد مميز، حسب وصفهم.

برنامج تمويل الأعمال الحرة في بنك التعمير والإسكان

ويقدم البنك تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض، ولا يشترط ضامن، وسعر العائد تنافسي، وتتراوح فترة السداد بين 6 أشهر و60 شهرا.

كما يشترط بنك التعمير والإسكان ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 65 عامًا في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة لتمويل أصحاب الأعمال الحرة

ويحتاج بنك التعمير والإسكان بعض المستندات لتمويل أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وهم صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية، وإيصال مرافق أو خدمات حديث ولم يمر عليه 3 أشهر، وكشف حساب لآخر 6 أشهر أو شهادة من محاسب قانوني.