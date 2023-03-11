تفاصيل حساب «جاري الصفوة» من بنك التعمير والإسكان.. عائد يومي

يقدم بنك التعمير والإسكان، باقة متنوعة من الحسابات البنكية، منها «حساب جاري الصفوة» ذي العائد اليومي، الذي يضم أكثر من شريحة لكل منها عائد مختلف، ليكون أمام العملاء فرصة تحقيق عائد مميز، يُحسب ويضاف يوميا إلى الحساب.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل الحساب الجاري «الصفوة» ذي العائد اليومي من بنك التعمير والإسكان.

مميزات حساب جاري الصفوة من بنك التعمير والإسكان:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 100.000 جنيه مصري.

- يحتسب سعر العائد يوميا ويضاف في نهاية كل شهر.

- التعامل عليه بموجب دفاتر شيكات.

- إمكانية التعامل بموجب توكيلات.

- إمكانية تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافتها للحساب الجاري.

- إمكانية سداد الالتزامات الدورية من الحساب.

- الحساب الجاري الصفوة مخصص للأفراد.

أسعار العائد على الحساب:

- عائد 5% من 100 ألف جنيه: 500 ألف جنيه.

- عائد 6% من 500 ألف جنيه: 1 مليون جنيه.

- عائد 7% من 1 مليون : 2 مليون جنيه.

- عائد 8% أكثر من 2 مليون جنيه.

المستندات المطلوبة:

- مستند تحقيق شخصية رسمي، بطاقة رقم قومي، جواز سفر للأجانب المقيمين.

- مستند تحديد محل إقامة «فاتورة كهرباء- فاتورة مياه- فاتورة تليفون».

- إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.