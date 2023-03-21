أسعار العائد على حساب توفير سوبر من بنك التعمير والإسكان.. يصل إلى 8%

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد للحسابات لشهر مارس 2023، من بينها حساب توفير سوبر، الذي يمنح العميل القدرة على إدارة أمواله بفاعلية أكبر، وفقا لوصفهم.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر مارس 2023، على حساب توفير سوبر بالجنيه المصري، هو مخصص للأفراد فقط، واحتساب العائد على الرصيد يوميًا ويزيد بصورة يومية.

حساب توفير سوبر من بنك التعمير والإسكان

والحد الأدنى لفتح حساب التوفير السوبر، يكون 50 ألف جنيه، والحد الأدنى للحصول على معدل الفائدة 100 ألف جنيه، ويقدم البنك إعفاء من مصاريف فتح الحساب وبطاقة الخصم المباشر وبطاقة الائتمان للسنة الأولى.

سعر العائد على حساب توفير سوبر

ويكون سعر العائد لحساب توفير سوبر لمبلغ 100 ألف حتى 500 ألف جنيه هو 4.5%، مبلغ 501 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يكون 6%، ومن مليون إلى 2 مليون جنيه العائد 7.25%، والأكثر من 2 مليون جنيه 8%.