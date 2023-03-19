تراجع سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. «البلطي» يبدأ من 28 جنيها

سجل سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعا ملحوظا في بعض من الأنواع سواء البحرية أو النيلية، وفق عمليات البيع والشراء التي تمت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة بمحافظات الدلتا، بينما سجل سعر كيلو السمك «البوري، والبلطي، واللوت»، تراجعا هو الآخر.

تراجع سعر السمك بمحافظات الدلتا اليوم

وكشف كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، سجل تراجعا في أنواع الأسماك النيلية، كما تراجع سعر الجمبري، والقاروص وأنواع أخرى، وجاءت أسعارها كما يلي.

سعر السمك البلطي يبدأ من 28 حتى 48 جنيها.

سعر أسماك البوري الطوبار يبدأ من 43 حتى 55 جنيها للكيلو من الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا، 45 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض، 70 جنيها للكيلو.

بينما تراجع سعر السمك البوري، 45 حتى 58 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي، 36 جنيها للكيلو.

سعر سمك المبروك، 32 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء، 22 جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن، 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر، يبدأ من 100 جنيه للكيلو من الحجم الصغير، وسط تراجع 7 جنيهات لكل كيلو.

سعر الجمبري، 305 جنيهات للكيلو من ذات الحجم الكبير، وط تراجع بلغ 5جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو اللوت، يبدأ من 185 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سجل سعر أسماك القاروص، 160 جنيها، وسط تراجع بلغ جنيهان لكل كيلو.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم الأحد

وأشار الشامي، إلى أنّ سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، جاء كما يلي.

سعر سمك موسى، 100 جنيه للكيلو، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك الدنيس، 90 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار، 165 جنيها للكيلو.

سعر السردين،57 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين السمكية، يبدأ من 132 حتى 140 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سجل سعر سمك الوقار، 175 جنيها للكيلو.

تراجع سعر السمك البربوني، 80 جنيها للكيلو.