«علوم سوهاج» تنظم ورشة عمل عن التحليل الإحصائي

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج ورشة عمل بعنوان «التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الـSPSS»، والتي استهدفت المعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية، بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حسين عبد الحافظ وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

إعداد وتأهيل كوادر الجامعة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن تنظيم ورشة العمل يأتي فى ضوء حرص إدارة الكلية على إعداد وتأهيل وصقل مهارات معاوني أعضاء هيئة التدريس، و ربط الجوانب النظرية بالعملية، حيث تضمنت الورشة طرق استخدام برنامج التحليل الإحصائي spss في الأبحاث والرسائل العلمية التي تتطلب الحصول على نتائج رقمية، ومن خلالها يستطيع برنامج التحليل الإحصائي spss قراءة جميع البيانات من كل أنواع الملفات، ومن ثم تحليلها تحليلًا إحصائيًّا، واستخراج النتائج منها.

ما هو برنامج التحليل الإحصائي؟

وأكد الدكتور حازم المشنب على أنه من خلال برنامج التحليل الإحصائي spss يستطيع مستخدمو البرنامج تحرير وتعديل البيانات في شكل بيانات ومتغيرات جديدة، كما يتمكن البرنامج من تسمية البيانات وحفظها في ملفات، موضحاً أن الكلية تسعى لتنظيم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية والتدريبات التطبيقية بصفة مستمرة، والتي تعد بمثابة حجر الأساس لزيادة مهارات معاوني أعضاء هيئة التدريس.

خطوات التحليل الإحصائى

في السياق، قال الدكتور حسين عبدالحافظ أن عملية التحليل الإحصائي في برنامج التحليل الإحصائي spss تتم من خلال عدة خطوات، وهي خطوة ترميز البيانات التي يتم وضعها في برنامج التحليل الإحصائي spss، واختبارها وتحليلها.

أهداف الورشة

وأشار دكتور الوجيه أحمد فرغل المدرس بقسم الرياضيات، والمحاضر بورشة العمل إلى أن أهداف الورشة تتضمن التعرف على برنامج ال SPSS إدخال البيانات إلى البرنامج، بالإضافة إلى تنمية مهارة المشاركين على استخدام البرنامج في التحليل الإحصائي.