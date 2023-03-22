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تحرير 92 ألف مخالفة مرورية خلال حملات أمنية على مدار 24 ساعة

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
12:52 م | الأربعاء 22 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ووصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92483 مخالفة مرورية.

وتمّ تحرير9876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و202 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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