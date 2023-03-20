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ضبط 2434 مخالفة مرورية وتنفيذ 231 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
12:25 م | الإثنين 20 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، 2434 مخالفة مرورية متنوعة. 

هجرة غير شرعية وتنفيذ أحكام

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 22 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 231 حكم قضائي متنوع.

أما في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط قضيتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

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