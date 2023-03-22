«الداخلية»: كشف ملابسات تغيب أحد الأشخاص وقتله في الجيزة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة من سيدة مُقيمة بدائرة القسم، بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما، قائدا سيارة ملاكى وعدم عودته.

وأوضحت الأجهزة أنه تم تشكيل فريق بحث، بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور، وأن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة.

ضبط المتهمين الأربعة

وأكدت أنه تم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه، إذ قاموا باستدراجه لمكان خال من المارة، وتعدوا عليه بالضرب، وخنقوه حتى فارق الحياة، وقاموا بإلقاء جثته في منطقة صحراويةب دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغا ماليا، وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشد المتهمون عن السيارة قيادة المجني عليه وهاتفه المحمول، والسيارة الميكروباص، والسكين المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.