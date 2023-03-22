التعليم العالي: إطلاق موقع لاختيار نقاط الاتصال الوطنية لبرنامج هورايزون أوروبا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق موقع لاختيار نقاط الاتصال الوطنية لبرنامج «هورايزون أوروبا»، والذي يعد واحدا من أكبر برامج البحث والابتكار في العالم، ويدعم نقاط الاتصال الباحثين من خلال البرنامج في القطاعات الستة الرئيسية التالية: «الصحة، الثقافة والإبداع والمجتمع الشامل، الأمن المدني للمجتمع، الرقمنة والصناعة والفضاء، المناخ والطاقة والتنقل، الغذاء والاقتصاد الحيوي والموارد الطبيعية والزراعة والبيئة».

تعزيز مجالات البحث بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج «Horizon Europe» للعام 2023/2024، إلى تعزيز مجالات البحث بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، وقد خصص الاتحاد الأوروبي فرصا تمويلية لباحثي دول البحر المتوسط، والتي من بينها مصر من أجل دعم الباحثين واستحداث اقتصادات مستدامة تربط الإبداع العلمي والتكنولوجي بفرص التوظيف.

كما أن إطلاق البرنامج جاء بعد سنوات من التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، من أجل تبادل الخبرات العلمية بين الباحثين الأوروبيين ونظرائهم في الدول الأخرى.

آخر ميعاد للتقديم بالبرنامج هو يوم 31 مارس 2023

وأفاد الإعلان بأنه لا يتم دفع مقابل مادي لنقاط الاتصال الوطنية، لكن تتعدد مميزات اختبار نقط الاتصال من خلال الآتي: «اكتساب المعرفة والخبرة المباشرة في برامج Horizon Europe، الدعوة إلى جلسات التدريب والتوجيه والتبادل من قبل المفوضية الأوروبية، والمشاركة بنشاط في الشبكات العالمية والتدريب، والتزويد بالمعرفة والأدوات اللازمة لنشر وتنسيق الدعوات المواضيعية ذات الصلة بالبرنامج، والحصول على الدعم للتعاون مع شبكة Enterprise Europe Network (EEN)».

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه يشترط في المتقدم أن يكون «مصري الجنسية، وإجادة اللغتين الإنجليزية والعربية، ولديه أكثر من 7 سنوات من الخبرة في القطاع المختار، ولديه درجة الدراسات العليا والنشر العلمي في الموضوع المختار، والتمتع بمهارات التواصل والقدرة على التكيف والتنوع، والحيادية والشفافية والالتزام بالقواعد العامة للبرنامج مع عدم التحيز».

ولمزيد من التفاصيل وللتقديم، يرجى زيارة الرابط التاليhttp://ncpegypt.mohesr.gov.eg/

علمًا بأن آخر ميعاد للتقديم بالبرنامج هو يوم 31 مارس 2023.