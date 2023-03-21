وزير التعليم العالي: تحويل المستشفيات الجامعية إلى ذكية بعد ميكنتها

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة تطوير المستشفيات الجامعية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدا على أنه سيتم تحويل المستشفيات الجامعية إلى ذكية بعد تحولها رقميا، حيث أنها تقوم بأكثر من دور منها تدريب وتعليم الطلاب والأطباء إضافة إلى الأبحاث وبحث علمي وورها الرئيسي في علاج المواطنيين، وظهر دورها بشكل كبير خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال رد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمام الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 150 أداة رقابية.

دور المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى

وقال الوزير إن المستشفيات الجامعية تضم مستشفيات متخصصة في كل المجالات منها مستشفى متخصص للمسنين ومستشفيات لأمراض الكلى والكبد ومستشفيات للأورام ومستشفيات في كافة التخصصات ويوجد تنوع لتقديم الخدمة في كل المحافظات، مشيرا إلى أن عدد الأطباء والأطقم المعاونة والأساتذة والأساتذة المساعدين بالمستشفيات الجامعية يبلغ 323 ألف مع وجود ألف حضان بسعة 5000، فضلا عن أسرة الرعاية، كما أنها أجرت مليون ونصف عملية جراحية في 2022.

وأكد عاشور أن المستشفيات الجامعية تمثل 30% من خدمات الصحة في مصر وتقوم بدور كبير، معلنا عن خطة لتطوير المستشفيات الجامعية ورفع الكفأة من خلال ميكنة وتطوير البنية التحتية وتحويلها إلى مسنشفيات ذكية أسوة بالجامعات الذكية وهناك تحويل رقمي لكل المستشفيات الجامعية بالإضافة إلى التشحيص عن بعد لأول مرة بالمستشفيات حيث تم التشخيص لـ250 ألف حالة كانت في الوادي الجديد وتم التشخيص عن بعد لهم بالفعل بالإضافة إلى رفع جودة المستشفيات الجامعية وإدراجها في منظومة التأمين الصحي في ظل تنسيق كامل مع وزارة الصحة.

جهود الدولة لحل أزمة الطلاب في روسيا وأوكرانيا

واستعرض الوزير الجهود التي اتخذتها الدولة لحل أزمة الطلاب في روسيا وأوكرانيا، حيث تم إعادة توزيعهم والسماح لمن يريد العودة بالالتحاق بالجامعات المصرية وحول حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات لمتابعة الملف وأوصت بالسماح لهم بشغل وظائف إدراية بالجامعات التكنولوجية والسماح لحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخرجين التقدم عبر المواقع الإلكترونية للوزارة.

وأكد النائب علاء قريطم عضو النواب عن محافظة البحيرة، أن وزارة التعليم العالي من أهم الوزارات في هذه المرحلة في ظل تنامي الاحتياج الكبير للبحث العلمي واهتمام الرئيس السيسي بأهمية البحث العلمي مطالبا بالاهتمام بأوائل الخريجين ودعم البحث العلمي في وقت مهم تحتاج فيه مصر إلى البحث العلمي والجامعات التكنولوجية.

مبادرة كتف بكتف

وأثار قريطم عدد من المشاكل لجامعة دمنهور مشيدا بمساهمات الجامعات في المبادرة الرئيسية لحياة كريمة التي تعد من أهم المبادرات في العالم وخاصة في ظل المبتادرات الكبرى التي يطلقها الرئيس ومنها مؤخرا مبادرة كتف بكتف، بينما وجه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التعليم العالي، عن أسباب تأخر العمل بالمعهد القومي للكبد في إمبابة والذي بدأ العمل فيه منذ 1996.

أشار هشام حسين، إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل من 60 إلى 70% من المرضى، إلا أن التكدس يجب أن يكون له حلا، موضحا أن هيكل التشغيل يجعل المواطن لا يتلقى الرعاية الصحية المطلوبة، مطالبا بإعادة النظر في رواتب أساتذة الجامعات الذي لا يتجاوز 300 جنيه في اليوم، قائلا: «لو حسبنا الالتزامات اليومية لأستاذ الجامعة، فماذا يتبقى له من أجل البحث العلمي؟».