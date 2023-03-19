دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون في جامعة حلوان

نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة حلوان، دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون لعمل البرامج، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، والدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وتنسيق ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية الهندسة.

تأتي هذه الدورات التدريبية، في إطار اهتمام جامعة حلوان بتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل خصوصًا، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي لغة العصر، بالتعاون مع الفريق العلمي LaunTech بـ كلية الهندسة بحلوان.

وتعد لغة البايثون Python لغة برمجة، عالية المستوى سهلة التعلم، تعتمد أسلوب البرمجة الكائنية (OOP)، وهي مُتعدِدة الاستخدامات، وتستخدم بشكل واسع في العديد من المجالات، كبناء البرامج المستقلة باستخدام الواجهات الرسومية وفي تطبيقات الويب، ويمكن استخدامها كلغة برمجة نصية للتحكم في أداء العديد من البرمجيات، بشكل عام، يمكن استخدام بايثون لعمل البرامج البسيطة للمبتدئين، ولإنجاز المشاريع الضخمة في الوقت نفسه.

شرح المفاهيم الرئيسية للغة البايثون

تضمنت الدورة التدريبية شرح المفاهيم الرئيسية، وتدريبات عملية، وعمل مشاريع تطبيقية مثل تحليل البيانات data analysis، استخراج بيانات من مواقع الانترنت web scrapping، تطبيقات لغة الآلة data learning والتعلم العميق deep learning، وتجميع البيانات data scraping، عمل روبوت الفيس بوك والواتس Facebook and WhatsApp bots بنفسك، ومعالجة الصور باستخدام مكتبة computer vision بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الصناعي.

وقدمت أسرة من أجل مصر المركزية بهندسة حلوان بالتعاون مع الفريق العلمي «LaunTech» بتقديم دورة برمجة بلغة بايثون دعما لمبادرة مصر الرقمية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تهدف دورة البايثون الى تنمية المهارات التقنية لطلاب جامعة حلوان، وعند إتمام الدورة يكون الطالب قادر على التعامل مع أهم وأشهر المكتبات بلغة بايثون، عمل تطبيقات ومشاريع تكنولوجية تساعد على تسهيل اتمام المهام اليومية وتؤهل كذلك لسوق العمل.

وقدم الدورة طلاب هندسة حلوان وهم عبد المعز أشرف عبد الله «طالب بالفرقة الثانية قسم هندسة حاسبات ونظم»، عمر أشرف حلمي «طالب بالفرقة الثانية قسم هندسة حاسبات ونظم»، السيد حسام التلت «طالب بالفرقة الأولى قسم هندسة الاتصالات والنظم».