أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس الأول، وحدة الاستثمار المناخي والبيئي، لافته إلى أنّ البيئة لا تعيق الاستثمار فهي دائما داعمة له، لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، لكي نصل إلى التنمية المستدامة والوحدة، التي تهدف إلى فتح أسواق الاستثمار الأخضر وتحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 18 معلومة عن وحدة الاستثمار البيئي والمناخي عقب إطلاقها، وفقا لوزارة البيئة.

18 معلومة عن وحدة الإستثمار البيئي والمناخي عقب إطلاقها

1- إطلاق وزارة البيئة لوحدة الاستثمار البيئى والمناخي يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذى يمتد منذ التسعينات حتى الآن.

2- وحدة الاستثمار البيئى والمناخي، تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر.

3- تعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية.

4- تحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية.

5- ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

6- تكلفة التدهور البيئي في مصر وصلت لحوالى 1.35%من الناتج المحلي.

7- تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية في مجالات الاستثمار المختلفة.

8- تهدف وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة.

9- تأتي بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل، الذي جرى البدء في تنفيذه بصعيد مصر.

10- تعد وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27.

11- تدعم وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة.

12- تعمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخي، على تحويل الاقتصاد ليصبح اقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

13- الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي هم قلب وأساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر.

14- خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030.

15- تعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة، والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة.

الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة إيجاد سوق فعالة في الاستثمار

16- الهدف الأساسي من إنشاء وحدة الإستثمار البيئى والمناخى، هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي.

17- تقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء.

18- تهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي، يتبع آليات العرض والطلب.