«البيئة» توضح شروط المشاركة في مناقصة توسعة مدفن السادات بالغربية

أعلنت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، طرح مناقصة عامة بشأن إنشاء خلايا دفن جديدة بمدفن السادات التابع لمحافظة الغربية ضمن المكون الاستثماري للبرنامج.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وشروط المشاركة في مناقصة توسعات مدفن السادات، وفقا لوزارة البيئة:

تفاصيل مناقصة «البيئة» لتوسعة مدفن السادات

- يقع مدفن السادات على مساحة 100 فدان بمحافظة الغربية.

- مصمم على استيعاب 12 خلية تم استخدام 8 منها فقط.

- الهدف من إنشائه هو التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة لمحافظة الغربية.

- يعد إنشاء الخلايا الجديدة بالمدفن لدعم مناطق الخدمة بالمحافظة ومنشآت البرنامج الوطني من محطات وسيطة.

- ساهم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في دعم العمليات التشغيلية بمدفن السادات.

- الموعد النهائي لتقديم المستندات 8/5/2023.

شروط المشاركة في مناقصة «البيئة» لتوسعة مدفن السادات

1- يشترط أن يكون المتقدم للمشاركة يبلغ متوسط حجم الأعمال السنوي له 3.6 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري خلال آخر 5 سنوات.

2- يشترط أن يكون المتقدم نفذ عقدين مماثلين بنجاح للعملية محل المناقصة وقيمة كل عقد 2 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري خلال آخر 10 سنوات.

3- يشترط أن يكون المتقدم لديه سيولة نقدية لا تقل عن 200 ألف يورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري، صادرة بخطاب بنكي.