وزارة البيئة في أسبوع.. إصدار 503 موافقة بيئية وإنشاء أول وحدة غاز حيوي

تحرص وزارة البيئة على تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات التى تخدم البيئة،رأبرزها إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري، بالإضافة إلى إنشاء أول وحدة غاز حيوي في مصر، داخل حديقة الحيوان.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي، حصاد وزارة البيئة في إسبوع، وفقا لما صدر في بيانات رسمية لوزارة البيئة.

وزارة البيئة في إسبوع

- وزارة البيئة أصدرت 503 موافقة بيئية لعدد من المشروعات الإستثمارية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشجيعا على الإستثمار البيئي.

- تعديل قوائم التصنيف البيئي لبعض المشروعات، وذلك بهدف تسهيل إدراج مشروعات جديدة.

- افتتحت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ورشة العمل التشاورية حول تقرير التحليل البيئي القطري لمصر.

- ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ممثلي منظمة جولد ستاندرد المعنية بمعايير ممارسات المناخ والتنمية المستدامة فيما يخص شهادات الكربون.

- شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «الفن المستدام وتنمية الإنسان»، بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة والتى تطلقها مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية.

- شهدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إطلاق النسخة الثامنة من المؤتمر السنوى للبحث والإبداع 2023، بالجامعة الأمريكية.

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع موسع مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة نتائج زيارة البعثة لمتابعة تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء القاهرة الكبري، وتغير المناخ، وتقرير التحليل البيئي القطري.

- رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يبحث مع الجانب الهولندى فرص الشراكة للإستثمار في المخلفات، استكمالا لدور وزارة البيئة في تعزيز فرص الاستثمار في إدارة المخلفات.

- أعلنت وزارة البيئة عن طرح مناقصة عامة لتوسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفت الصلبة.

- افتتح جهاز تنظيم شئون البيئة، أول وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان في مصر، وذلك لتوفير غاز.

- بحثت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار مجالات الإستثمار الواعدة في القطاع البيئي في مصر.

- بحث الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات.

- أكد رئيس جهاز شئون البيئة على العمل على تشجيع الصناعة المصرية لتكون قادرة على الإنتاج والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.