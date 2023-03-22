رئيس الوزراء الياباني يتعهد بدعم بولندا ماليا

تعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم، بتزويد بولندا بالمساعدة الإنمائية الرسمية لدعم دورها كخط أمامي للمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

تعاون ثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنّ كيشيدا اتفق مع نظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي على توسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها، وأجرى محادثات مع نظيره البولندي مورافيتسكي في العاصمة وارسو بعد يوم من زيارته المفاجئة لأوكرانيا.

دعم ياباني لأوكرانيا

وكان رئيس الوزراء الياباني، وصل أمس إلى كييف في زيارة غير معلنة، وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أنّها تعبر عن دعم اليابان لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني، وقبل هذه الزيارة كان كيشيدا الوحيد من بين سائر قادة دول مجموعة السبع الذي لم يزر أوكرانيا منذ بدء الحرب، وكان كيشيدا قد أعلن مرارا في السابق أنّ زيارة كييف «قيد الدراسة».