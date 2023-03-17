بولندا تستقبل 21 ألفا و100 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم، وصول 21 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا إلى الحدود البولندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 10.4 مليون شخص.

حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم

وأضافت الوكالة، حسبما ذكر «راديو بولندا»، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن نحو 19 ألفا غادروا بولندا أمس الخميس، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول عدد العائدين لأكثر من 8.5 مليون شخص.

وكانت بولندا، مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.