محافظ بني سويف يعتمد مواعيد العمل بالجهاز الإداري في شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ومديرية التنظيم والإدارة، بشأن مواعيد العمل الرسمية بجميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة خلال شهر رمضان الكريم والتي تم عرضها على السكرتير العام للمحافظة.

مواعيد العمل الرسمية بالجهاز الإداري في بني سويف

وجاءت مواعيد العمل الرسمية في محافظة بني سويف على النحو التالي:

1ــ حضور العاملين بالجهات التي تعمل 6 أيام أسبوعيًا في تمام الساعة 9 صباحًا، والانصراف الساعة الـ1 ظهراً.

2 ــ حضور العاملين بالجهات التي تعمل 5 أيام أسبوعيًا في تمام الساعة 9 صباحًا والانصراف الساعة الـ 2 ظهراً.

تخفيض ساعة لبعض العاملين

كما اعتمد المحافظ استمرار العمل بنفس القواعد المقررة بشأن العاملين الذين تم تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار «ساعة واحدة» وفقاً لنص مادة 46 من القانون 81 لسنة 2016 و المادة 131 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، على أن يتم إجراء التخفيض على التوقيتات الجديدة، حيث تنخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

- الموظف ذو الإعاقة.

- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى الطبي المختص لهذه الإعاقة.

- الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.

- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.