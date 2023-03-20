«السكة الحديد» تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك 2023

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك 2023، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة، والقرار الإداري رقم 155 لسنة 1979 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

وأضافت الهيئة في منشور رسمي لها، أن مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك، تم تحديدها بعد الاطلاع على قرار مجلس المديرين رقم 57 بجلسته 1666 بتاريخ 18 مارس 2023 بالموافقة على أن تكون مواعيد العمل خلال شهر رمضان المعظم من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية مساء على أن يستمر العمل بالتعليمات القائمة والمنظمة لمواعيد العمل بالنسبة للعاملين بالورش والأقسام وطوائف التشغيل وذلك لصالح العمل.

تفاصيل مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك

المادة الأولى:

- تحدد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك (1444 هجرية – 2023) بجميع مكاتب الهيئة بالقاهرة والأقاليم ابتداء من التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية مساء.

المادة الثانية:

يستمر العمل بالتعليمات القائمة والمنظمة لمواعيد العمل بالنسبة للعاملين بالورش والأقسام وطوائف التشغيل.

المادة الثالثة:

لا يسرى ذلك على العاملين الذين يعملون طبقاً لنظام «ديلجرام» التشغيل.

المادة الرابعة:

على جميع المختصين العلم والتنفيذ.