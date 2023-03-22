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«حياة كريمة» تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم

كتب:

يسرا البسيوني
01:09 م | الأربعاء 22 مارس 2023
مؤسسة حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة

هنأت مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري، بحلول شهر رمضان المعظم، الذي يبدأ غدا الخميس، وتبدأ اليوم أول صلاة تراويح تنتظرها الأمة الإسلامة بلهفة واشتياق.

وكتبت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية التهنئة قائلة: «تهنئ مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير».

أول أيام رمضان

وكانت دار الافتاء المصرية، أعلنت عقب استطلاع لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا الموافق 2023، أنّ اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وأنّ غدا الخميس، هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

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