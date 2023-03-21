 «الحياة الآن».. مباشر: مبادرة «حياة كريمة» تطور مركز شباب بحر البقر 2 بالشرقية

استعرض برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة، جانبا من أعمال مبادرة حياة كريمة في إحلال وتجديد مركز شباب بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية.

قرى مبادرة حياة كريمة

ويذكر أن مركز شباب بحر البقر 2 مقام في إحدى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، ويخدم أبناء 3 قرى منذ أكتوبر 2022، وتولت حياة كريمة إحلال وتجديد مركز شباب بحر البقر2.

كرة قدم وصالة لياقة بدنية

وجرى تنفيذ مركز شباب بحر البقر 2 على مساحة 6656 متر مربع، ويضمن ملعب كرة قدم وصالة لياقة بدنية وتنس وبلياردو، ويخدم قرى بحر البقر 1/2/3 وتوابعها.