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 «الحياة الآن».. مباشر: مبادرة «حياة كريمة» تطور مركز شباب بحر البقر 2 بالشرقية

كتب:

محمد أيمن سالم
05:07 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
أعمال مبادرة حياة كريمة

أعمال مبادرة حياة كريمة

استعرض برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة، جانبا من أعمال مبادرة حياة كريمة في إحلال وتجديد مركز شباب بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية.

 

قرى مبادرة حياة كريمة

ويذكر أن مركز شباب بحر البقر 2 مقام في إحدى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، ويخدم أبناء 3 قرى منذ أكتوبر 2022، وتولت حياة كريمة إحلال وتجديد مركز شباب بحر البقر2.

 كرة قدم وصالة لياقة بدنية

وجرى تنفيذ مركز شباب بحر البقر 2 على مساحة 6656 متر مربع، ويضمن ملعب كرة قدم وصالة لياقة بدنية وتنس وبلياردو، ويخدم قرى بحر البقر 1/2/3 وتوابعها.  

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