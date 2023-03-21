الحياة الآن.. مباشر: تواصل جهود «حياة كريمة» في مركز شباب بحر البقر 2 بالشرقية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إحلال وتجديد مركز شباب بحر البقر 2 في الحسينية بالشرقية.

تفاصيل المشروع

وقامت مبادرة «حياة كريمة»، بإحلال وتجديد مركز شباب بحر البقر 2 بالشرقية، والذي يستقبل أبناء 3 قرى منذ أكتوبر 2022، ويقع على مساحة 6656 متر مربع، ويضم ملعب كرة قدم وصالة لياقة بدنية وتنس وبلياردو.

ويخدم مركز شباب بحر البقر 2، قرى بحر البقر 2، 1، 3، بالإضافة إلى توابعهم، وتتوالى المشروعات وتتحقق ومازال العمل مستمر.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.