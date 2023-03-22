«التموين»: إنشاء 89 معرض أهلا رمضان ومنافذ متنقلة لبيع السلع في المنوفية

إقبال كبير تشهده معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة المنوفية، حيث يتم توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والأسماك بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين، في إطار خطة وزارة التموين والدولة المصرية لدعم المواطن قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

عدد معارض أهلا رمضان 2023 في المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن عدد معارض أهلا رمضان 2023 في المحافظة بلغت 76 معرضا، ويتم توفير كل السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في إطار خطة الدولة الدولة، مؤكداً أن التخفيضات على السلع الغذائية تصل إلى 25% وتزيد في بعض المنتجات، موضحا أن أسعار الأرز 15 جنيهاً للكيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معارض أهلا رمضان 2023 في المحافظة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، حيث تبدأ اللحوم المجمدة من سعر 120 جنيها، بينما سعر اللحوم البرازيلي والسوداني من 160 جنيها، وسعر اللحوم البلدي الطازجة أقل من السوق بـ30 جنيها وتباع بـ220 جنيها.

المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية في المنوفية

وأوضح أن عدد المنافذ المتنقلة للتموين في محافظة المنوفية تبلغ 13 سيارة لها كل السلع الغذائية واللحوم، وتأتي في إطار التسهيل على المواطنين من أبناء المحافظة في القرى والمناطق غير المتوفر بها معارض ثابتة، مؤكداً أن الفترة المقبلة سيتم إنشاء معارض جديدة في مختلف المراكز والمدن والقرى.