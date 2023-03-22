يبحث الجمهور خلال الساعات الماضية عن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حيث تعرض الحلقة الأولى مع بداية موسم الدراما الرمضانية، غدا، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب روبي عدد من أبرز الفنانين من بينهم أحمد رزق، وفاء عامر، محمد محمود عبد العزيز وإدوارد، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

أحداث مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023

وينتظر المشاهدون الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل على القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو يعتبر البطولة المنفردة الأولى للفنانة روبي في سباق الدراما الرمضانية، ووصفها الكاتب إبراهيم عيسى بالشجاعة والجرأة لقبول الدور الذي تؤديه في المسلسل، موضحا: «روبي محملة برسالة المسلسل وأدائها مدهش ومبدع».

القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023

تقتصر قائمة القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، على شبكة قنوات «الحياة» حيث يذاع المسلسل حصريا على شاشتها، بالإضافة إلى عرضه على المنصة الإلكترونية «Watch IT»، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل مساء اليوم.