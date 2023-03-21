إبراهيم عيسى لقناة الحياة: روبي شجاعة في قبول دورها بـ«حضرة العمدة»

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن روبي جريئة وشجاعة في قبول دورها بمسلسل «حضرة العمدة»، متابعا: «أعمالها الفنية عظيمة ورائعة واشتهرت عند الناس بدورها الخفيف والاجتماعي الممتع وصوتها الجميل، والتزمت في الاستجابة للعمل والأداء بشكل ملتزم وصارم».

دور روبي في مسلسل حضرة العمدة

وأوضح «عيسى» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن روبي محملة برسالة المسلسل وأدائها مدهش ومبدع.

عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة»، على قناة الحياة حصريا، وتجسد روبي من خلاله شخصية جديدة؛ إذ تقدم دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة، والمسلسل سيناريو وحوار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم بجانب روبي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.