الفنانة وفاء عامر لقناة الحياة: شخصيتي في مسلسل «حضرة العمدة» جديدة تماما

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تشارك في مسلسل «حضرة العمدة» بشخصية جديدة عليها تماما، وتتعاون لأول مرة مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى كمؤلف لهذا العمل.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «غيرانة من كل زمايلي إنهم اشتغلوا أعمال كثيرة من إبداعات إبراهيم عيسى، وأنا لا للأسف، رغم حبي لكل ما يكتب، وله معاني تكاد تتفق مع بعض قناعاتي فأنا أحب لغته في الكتابة وأعماله».

أهم محطات حياتي

وتابعت: «شخصيتي في العمل من أهم المحطات في حياتي، والمنتج والمخرج والمؤلف شافوني بشكل أنا معملتوش قبل كدا، وبشكر كل واحد مش بيقف قدام محطة أنا بنجح فيها، ومتأكدة إن دوري سيكون جرس إنذار لأخطاء كبيرة كلنا بنقع فيها، فالقرية فيها مجموعة من السلبيات الموجودة في العالم العربي كله وليست في مصر فقط».

شخصية جديدة

وعلق إبراهيم عيسى على حديثها قائلا: «شخصيتك لأول مرة تجسد في الدراما العربية على الإطلاق»، مؤكدا أن وفاء عامر تندمج في الدور وتعيش الدور بكل جوارحها وتمثل الشخصية تماما، وهي تقطر فنا وإبداعا وتشخيصا وهو دور شديد الصعوبة وشديد البكارة وجديد على الشاشة المصرية.

مسلسل «حضرة العمدة»

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «الحياة» حصريا، وتجسد من خلال المسلسل روبي، شخصية جديدة، إذ هو دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة.

المسلسل سيناريو الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم بجانب روبي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.