وزير المالية: التعديلات التشريعية على مبادرة تيسير استيراد السيارات لاقت استحسانا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، التزام على الخزانة العامة، وأن الوزارة تسدد هذه الودائع للمصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أنّ هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج، بقيمة المبالغ المحولة لحساب الوزارة بالبنك المركزي.

وشدد الوزير على أن التعديلات التشريعية الأخيرة، التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات في هذه المبادرة، لاقت استحسان المصريين المقيمين في الخارج، وشهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة، تلقى أكثر من 3 آلاف طلب استيراد.

الضريبة الجمركية المخفضة 70% وفقا للتعديلات الأخيرة

وأوضح الوزير، أن الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة 70% وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية، بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك ونوع الوقود، مشيرًا إلى أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، التقدم بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمواطنين بلغت 307 ملايين دولار

وأكد الوزير، أنّ إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج حتى 20 مارس الحالي بلغت 307 ملايين دولار، تم الانتهاء من الإفراج عن 450 سيارة مستوردة، لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة، لافتًا إلى أنه وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، ويحق للمالك الأول استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.