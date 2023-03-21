الأردن: نرفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.. وعلى حكومته التبرؤ منها

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنّ بلاده ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش؛ بشأن الفلسطينيين، وعرضه خريطة تضم الأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية كأراضٍ إسرائيلية.

وأوضح «الصفدي»، خلال مؤتمر صحفي، نقلته «القاهرة الإخبارية»، أنّ تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عنصرية وتحريضية، مُشيرًا إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين أكدوا أمس، التزامهم باحترام الحدود الأردنية واتفاقية السلام.

وذكر أنّ بلاده ستتخذ المواقف اللازمة حال تصاعد الاستفزازات، مُشددًا على ضرورة خروج الحكومة الإسرائيلية، لتؤكد بشكل واضح أنّ تصريحات الوزير الإسرائيلي لا تمثلها.

المنطقة لن تنعم بالسلام

وأشار إلى أنّ المنطقة لن تنعم بالسلام، إلا من خلال تسوية تضمن حل الدولتين، مُشددًا على أنّ الأردن، يعمل على وقف أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي للقدس.

وكان «سموتريتش» قال، خلال تصريحاته في مناسبة إحياء ذكرى وفاة الناشط اليميني الإسرائيلي في باريس، إنّه «لا يوجد فلسطينيون؛ لأنه لا يوجد شعب فلسطيني»، وهو ما لقي غضبًا أردنيًا، استُدعي على إثره السفير الإسرائيلي في عمّان.