المصريون بالخارج: سعداء بقانون استيراد السيارات دون جمارك أو رسوم

كشف نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، أنّ التعديلات الجديدة ضمن قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، ترضي جميع المصريين في الخارج، فهي تتيح لهم إمكانية استيراد سيارة بكل سهولة.

تواصل دائم مع جميع المصريين بالخارج

وأشار رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى حرص وزيرة الهجرة على توفير تطبيق إلكتروني خاص بقانون استيراد سيارات المصريين في الخارج، والذي يمكن تحميله على الهواتف المختلفة، ومن ثم الإطلاع على كل خطوات الإستيراد.

كما أشار «زنفل» إلى الجهد التي تبذله السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم المصريين بالخارج، وتقديم كل التيسيرات والمزايا لهم، فهي بمثابة داعم قوي لجميع المغتربين من أبناء الوطن.

تسعى جاهدة لحل كل المشكلات التي تواجه المغتربين

من جانبه أكد هاني كمال، مصري في الخارج، ومنسق عام ملتقى المصريين في الكويت، أنّ التعديلات الجديدة ضمن قانون استراد السيارات، مناسبة للجميع، حيث تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، إضافة إلى مد فترة التسجيل والسداد من 4 أشهر إلى 6 أشهر، حتى 14 مايو 2023.

وأضاف المصري في الخارج، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك تعاون مشترك وجهد كبير تقوم به وزارة الهجرة برئاسة السفيرة سها جندي، وعدد من الوزارات المختلفة، لتوفير كافة احتياجات المصريين بالخارج، وعلى سبيل المثال إعلان تخفيض أسعار تذاكر الطيران، من وإلى مصر، عبر شركة مصر للطيران بنسبة تصل إلى 33%، وقانون استيراد السيارات من الخارج بدون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

وأعرب «كمال» عن سعادته بجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، منذ توليها المنصب، وحتى هذه اللحظة، فهي على تواصل دائم مع جميع المصريين بالخارج، وتسعى جاهدة لحل كل المشكلات التي تواجه المغتربين.