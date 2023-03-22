موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

مع قدوم شهر رمضان، يبدأ كثيرون شراء احتياجاتهم التي يستخدمونها في وقت الإفطار، وتيسيرا على المواطنين، توفر وزارة التضامن الاجتماعي، المعاشات في مواعيدها المقررة كل شهر، وعليه أعلنت موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2023.

وفي السطور التالية، نعرض موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2023، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في بيان لها.

موعد صرف المعاشات شهر إبريل 2023

ويأتي موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2023، كما يلي:

يبدأ صرف معاشات شهر أبريل لجميع المواطنين وأصحاب المعاشات يوم السبت الموافق الأول من أبريل المقبل، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد والبنو، ويتاح صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

ومن المقرر صرف المعاشات شاملة الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، في إطار حزمة القرارات التي اتخذها من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطنين، حيث يصل الحد الأدنى للزيادة إلى نحو 170 جنيها، بينما يكون الحد الأقصى 1635 جنيها.