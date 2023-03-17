موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. 15% زيادة لـ11 مليون مواطن

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف زيادة معاشات شهر أبريل بنسبة 15%، موضحة أن زيادة المعاشات 2023، المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل ستكون بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، لـ11 مليون مواطن، تزامنا مع صرف معاشات أبريل 2023.

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تقرير لها، أن التكلفة السنوية للزيادة تبلغ 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات قبل موعدها الرسمي نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وزيادة المعاشات 2023، وأن موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023، سيكون في الأول من الشهر ذاته، وستكون بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.

حالات استحقاق المعاش

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى انه بعد إعلان موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023، سيكون هناك حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1ابريل 2023، وحتى 30 يونيو 2023، ستستفيد من زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

ونوهت التأمينات الاجتماعية إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط ، وجه رئيس الجمهورية بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، وجرى صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.