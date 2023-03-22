المدن الجامعية بكفر الشيخ تُكرم عددا من الأمهات في احتفالية عيد الأم

كرم مسؤولي المدن الجامعية في جامعة كفر الشيخ، عددا من الأمهات المثاليات، وذلك بمناسبة عيد الأم، حول دورهن في تقدم المجتمع ورعاية أسرهن.

كما جرى تكريم الأم المثالية من أمهات الطلاب بالمدن الجامعية، نظرا لدورها البارز والتفاني في عملها من أجل تقدم الجامعة.

تكريم الأمهات المثاليات بجامعة كفر الشيخ

وأكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة والمدن الجامعية بها على تنظيم تلك الاحتفالية الغالية على قلوبنا، لما للمرأة المصرية والأم المصرية، من تقدير كبير وعظيم لدينا، مشيرا إلى أن الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ليس مرتبطا بيوم محدد، وإنما هو تقدير وتكريم مستمر، نظرا لمكانتها، ودورها على مدار التاريخ؛ إذ نجد أن لَههن الدور الريادي في المشاركة في بناء الحضارة والتنمية، وصناعة الإنسان، وتأهيله ليخوض مسيرة الحياة بمحاورها كافة، مشيدا بدور الأم في رعاية الأسرة، والحفاظ على تماسكها واستقرارها.

فقرات فنية خلال الحفل

وقد تضمن الحفل باقة من الفقرات الفنية المتنوعة التي استمتع بها الحضور، فضلا عن تكريم بعض الأمهات المثاليات للطلاب بالمدن الجامعية، تقديرا لدورهن وعطائهن الفياض للأسرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية، ومديري قطاع المدن الجامعية، والعاملين، وعدد من الأمهات المثاليات وطلاب وطالبات المدن الجامعية.