«التعليم»: فصل الطالبات بسبب استمارة الثانوية العامة إجراء قانوني

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ قرار فصل الطالبات بالصف الثالث الثانوي، بسبب عدم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022/2023 إجراء قانوني.

فصل الطالبات بسبب استمارة الثانوية العامة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم استبعاد الطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الثانوية العامة 2023، وفصلهم من المدرسة وتحويلهم إلى نظام «المنازل»، وذلك لعدم التزامهم بالمواعيد المحددة لتسجيل استمارة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدم تقديم أي أوراق تثبت نيتهم دخول امتحانات هذا العام.

استمارة الثانوية العامة 2023

وأشار المصدر، إلى أنّه جرى إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من 15 يناير الماضي وحتى 28 فبراير على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنّ هناك طلابا لم يسجلوا استمارة الثانوية العامة إلكترونيا أو ورقيا.

وكانت مدرسة الصفا والمروة بنات بإدارة الهرم، بمحافظة الجيزة، أعلنت فصل مجموعة من طالبات الصف الثالث الثانوي، لعدم حضورهن إلى المدرسة وتسجيل استمارة الامتحانات لعام 2023، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.