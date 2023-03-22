هل يتم تعديل مواعيد رمضان في المدارس الحكومية والخاصة؟.. «التعليم» تجيب

أعلنت بعض المدارس الخاصة، تعديل مواعيد الدراسة في شهر رمضان لجميع الصفوف الدراسية، لتقليل ساعات اليوم الدراسي دون أن يؤثر على خريطة توزيع الدروس أو المنهج الدراسي المحدد خلال شهر مارس وأبريل.

تعديل مواعيد الدراسة في رمضان

واستقبل عدد من أولياء الأمور في المدارس الخاصة، رسائل هاتفية عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يفيد بتعديل مواعيد الدراسة بالمدارس طوال شهر رمضان المبارك، على أن يتم خروج الطلاب الساعة الواحدة ظهرا.

وفيما يخص المدارس الحكومية، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لم يصدر قرارا بتعديل مواعيد الدراسة في رمضان وتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي في جميع المدارس.

تعديل مواعيد الدراسة مسؤولية المديريات

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المديريات والإدارات التعليمية، هي المسؤولة عن تحديد مواعيد حضور وانصراف المدارس في شهر رمضان وخاصة في المدارس ذات الفترتين «الفترة الصباحية أو الفترة المسائية»، بما لا يؤثر على خريطة توزيع المناهج الدراسية أو سير اليوم الدراسي.