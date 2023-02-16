استمارة الثانوية العامة 2023.. إقرار مهم من ولي الأمر لدخول الطالب للامتحان

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس هو يوم 2 مارس المقبل، مشيرا إلى أنّ آخر فرصة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة التعليم 23 فبراير 2023.

استمارة الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّ الطالب وولي الأمر يلتزمان مع تسليم استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس، بتقديم إقرار بعدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المدارس، بمراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها، «الشعبة، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، واللغة الأجنبية الثانية، والمواد المترجمة، ومواد الرسوب».

التحويل بين الشعب بامتحانات الثانوية العامة 2023

وفيما يخص التحويل بين الشعب بالثانوية العامة 2023، أكدت ووزارة التربية والتعليم أنّه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، مشيرا إلى أنّه يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الرياضيات حتى 23 فبراير.

كما أكدت وزارة التعليم، أنّه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين للأول والثاني الثانوي، ولا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.