هل أول يوم رمضان إجازة للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة؟.. «التعليم» تجيب

أعلنت بعض المدارس الخاصة، منح طلابها في الصفوف الدراسية المختلفة، إجازة من الدراسة الخميس المقبل، كأول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يتم تعويض هذا اليوم، في المناهج الدراسية خلال الأيام المقبلة، دون أن يؤثر على خريطة توزيع الدروس.

بعض المدارس الخاصة تمنح الطلاب إجازة

واستقبل عدد من أولياء الأمور في مدارس خاصة، رسائل هاتفية، مع مراسلتهم عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يفيد عدم استقبال أولادهم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ليتاح للطلاب مشاركة أولياء أمورهم صيام أول أيام الشهر، وقضاء الوقت كاملا معهم، على أن ينتظمون في المدارس السبت المقبل.

لا إجازة لطلاب المدارس الحكومية

يأتي ذلك فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّه لا نيّة لمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة خلال أول أيام شهر رمضان المقبل، على أن تظل الدراسة منتظمة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنّ قرار تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية يكون من سلطة المحافظ المختص، لا إدارة المدرسة.