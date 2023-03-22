أعلنت قناة النهار، عرض العديد من المسلسلات عبر شاشتها، ضمن السباق الرمضاني الذي يبدأ مساء اليوم، بعدما أعلنت دار الإفتاء في بيان لها أمس، أنّ اليوم هو المتمم لشهر شعبان وغدا أول أيام الشهر المبارك.

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان.

تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان

ويأتي تردد قناة النهار 2023 العارضة لمسلسلات رمضان كما يلي:

أعلنت قناة النهار رض عدد من المسلسلات والبرامج، خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشتها الفضائية.

ويهتم عدد كبير من المواطنين والجماهير بمعرفة، تردد قناة النهار لمشاهدة مسلسلات رمضان، والعروض المختلفة خلال الشهر المُبارك.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تردد قناة النهار العارضة لمسلسلات رمضان 2023، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

التردد: 11785.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

جودة بث القناة: SD.