«المتحدة» تنتصر لقضايا المرأة بـ3 مسلسلات في رمضان

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعم قضايا المرأة فى أعمالها التليفزيونية سواء فى الموسم الرمضانى أو خارجه، حيث تلقى الضوء على قضاياها من خلال توليفة درامية مميزة، ويتضح هذا الدعم جلياً فى الموسم الرمضانى المقبل الذى يشهد عرض عدد من المسلسلات تتمحور أحداثها حول قضايا المرأة.

ويأتى مسلسل «عملة نادرة» للمخرج ماندو العدل، وبطولة الفنانة نيللى كريم، على رأس المسلسلات التى تهتم بقضايا المرأة هذا العام، حيث يتعرض لقضايا ميراث المرأة فى الصعيد، وهو موضوع جرىء يُحسب لـ«المتحدة» التعرض له على صعيد الدراما التليفزيونية.

وتجسد نيللى كريم شخصية أرملة صعيدية تُدعى «نادرة»، حيث بمجرد وفاة زوجها تدخل فى مشاكل مع أهله بسبب الميراث، ولكنها ترفض الاستسلام للحصول على حقوقها كاملة ولرغبتها فى تحطيم المعتقدات السائدة بعدم أحقية المرأة فى الحصول على نصيبها فى الميراث.

ويشارك فى بطولة مسلسل «عملة نادرة» كل من أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبورية، جمال سليمان، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

كما تفتح «المتحدة» ملف قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث مسلسل «تحت الوصاية»، الذى تقدمه الفنانة منى زكى فى الموسم الرمضانى المقبل، وتجسد خلاله شخصية «حنان»، وهى امرأة أربعينية ولديها أبناء، وخلال أحداث العمل تتلقى خبر وفاة زوجها، ومن هنا تنطلق الأحداث، حيث تجد نفسها فى مواجهة الحياة بمفردها وتنزل إلى الشارع وتمتهن مهنة الصيد، وهى واحدة من المهن الشاقة للسيدات، ما يجعلها تواجه الكثير من المشاكل فى نطاق عملها.

منى زكى تناقش قانون الوصاية

ولا تقتصر الصعوبات فى حياة «حنان» على عملها فحسب، وإنما تقع أيضاً فى أزمات ومشاكل كبيرة مع أهل زوجها المتوفى، وذلك من خلال دراما اجتماعية تنتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهى تجربة تخوضها الفنانة منى زكى للمرة الأولى، ويشاركها البطولة كل من دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، على الطيب، وكوكبة من النجوم، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

ويتوالى دعم «المتحدة» للمرأة من خلال مسلسل «حضرة العمدة»، الذى تقوم ببطولته الفنانة روبى، ويناقش أحد الإنجازات التى وصلت لها المرأة أخيراً، وتتمثل فى الوصول إلى كرسى العمدة.

«روبى» تتصدى للمعترضين على تولى سيدة منصب العمدة

وتجسد «روبى» شخصية دكتورة تدعى «صفية الفارس»، وهى أستاذ علم نفس فى الجامعة الأمريكية، وخلال الأحداث تضغط عليها أسرتها للعودة إلى القرية والترشح لمنصب العمدة، وبالفعل تفوز بالمنصب، وهذا يتسبب فى انقسامات فى القرية ما بين مؤيدين ورافضين لفكرة أن تقودهم امرأة، ولكنها تكون المرأة القوية التى تنجح فى قيادة قرية بأكملها. ويشارك «روبى» فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمى، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

أما ثالث الأعمال الدرامية التى تناقش قضايا المرأة، فهو مسلسل «علاقة مشروعة» للفنان ياسر جلال، الذى يلقى الضوء من خلاله على قضايا العنف ضد المرأة، وكيف يكون له الأثر الكبير فى هدم المنزل وتأثير الزواج الثانى للرجل على عائلته.

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل، شخصية رجل أعمال، وهو متزوج من الفنانة مى عمر ويعيشان حياة مستقرة، ولكن هذه الحياة تشهد توتراً كبيراً بسبب حادث ستكشف عنه الأحداث، وذلك فى إطار دراما الـ15 حلقة.