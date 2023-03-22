السعودية: جميع قطاعات المملكة جاهزة لاستقبال شهر رمضان

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، جاهزية قطاعاتها كافة لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري بمختلف مناطق المملكة.

تنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم، أنّه جرى تجهيز المساجد والجوامع وصيانة المكيفات والأجهزة الصوتية ودورات المياه، حتى يتمكن المصلون من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة، وتنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية، وتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وإفطار الصائمين في 60 دولة حول العالم، سعيًا من الوزارة للقيام بالمهمة المناطة بها على الوجه الأكمل.

برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور

وأضافت أنّها أكملت التجهيزات كافة لتنفيذ البرامج الخاصة بالوزارة خارج المملكة، والتي تضمنت برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، حيث جرى تخصيص 5 ملايين ريال لتنفيذ المشروع بـ40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، وجرى رفع المخصص المعتمد للمشروع من 200 طن إلى 500 طن لتوزيعها على 60 دولة.

وأشارت إلى أنّ التجهيزات شملت برنامج الإمامة في الخارج، حيث بلغ عدد الدول المستفيدة 18 دولة، وتم إيفاد 54 إماما بناء على الطلبات التي وردت من الدول التي سينفذ فيها البرنامج بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج.

مشاركة دعاة الوزارة بالخارج وخريجي الجامعات السعودية

وزودت الوزارة الملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة بالخارج بمليون نسخة من الإصدارات المختلفة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومشاركة دعاة الوزارة بالخارج وخريجي الجامعات السعودية في برامج دعوية علمية لتوعية الناس في أكثر من 100 دولة حول العالم بأحكام وفضائل الشهر، وطرح موضوعات في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ونشر مفاهيم التسامح.

ونوهت بأنّها جهزت 83 ألفا و439 جامعا ومسجدا بعموم مناطق المملكة بالتأكد من صيانتها ونظافتها وصيانة الأجهزة وتوفير مواد النظافة، وإطلاق 6760 برامجا وفعالية وأنشطة خاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع المملكة، تشمل دروسا وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بآداب وأحكام الصيام.

تنفيذ أكثر من 8 ملايين من الأعمال ضمن خطة الوزارة

وهيأت الوزارة المواقيت ومساجدها بالمستلزمات التي تضمن اكتمال الخدمات باستقبال المعتمرين، وتكليف عدد من الدعاة والمترجمين عبر كبائن التوعية المنتشرة في المواقيت وتوزيع المطبوعات العلمية والدعوية الخاصة بمناسك العمرة، وتنفيذ أكثر من 8 ملايين من الأعمال والمناشط والبرامج التوعوية للمعتمرين والزوار ضمن خطة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في شهر رمضان المبارك.