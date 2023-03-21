موعد استطلاع هلال شهر رمضان في السعودية 2023

يتحرى المسلمون مناسبتهم الدينية التي ترتبط بالتقويم الهجري المرتبط بدوره على التقويم القمري، ما دعى المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين الى استطلاع هلال شهر رمضان في السعودية 2023 – 1444 هـ، بخطوات محددة، وفق ما ذكرت وكالة الأنبا السعودية «واس».

موعد استطلاع هلال شهر رمضان في السعودية

ووفق ما نشرته وكالة الأنبا السعودية، فقد دعت عموم المسلمين المقيمين في المملكة لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري، 29 شعبان 1444 هجريًا، وفق تقويم أم القري «مكة المكرمة»، لإعلان موعد الشهر الفضيل اليوم.

حيث طالبت المحكمة من يستطيع رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو التليسكوب، التوجه إلى أقرب محكمة إليه وتسجيل الشهادة، أو يمكن الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ووفق البيان فإن المحكمة تأمل ممن لديه اهتمام بهذا الأمر، يمكنه أن ينضم إلى اللجان المشكلة في المناطق المختلفة، ويمكن احتساب الأجر والثواب بالمشاركة، بما في الأمر من تعاون على البر والتقوي.

كيف يتم استطلاع هلال شهر رمضان في السعودية؟

ويجيب موقع فلك كاست التابع لموقع سكاي نيوز العربية على كيف يتم استطلاع هلال شهر رمضان في السعودية؟ من المتعارف عليه أن رؤية الهلال تصبح أكثر سهولة كلما توجهنا غربًا، فمن الطبيعي أن تعاني أندونيسيا من عدم رؤية الهلال، بينما في دولة مثل المغرب التي تقع في الغرب فيسهل عليها رؤية الهلال بشكل أفضل، وهكذا يختلف موعد الشهر القمري من دولة لأخرى.

أما عن رصد هلال شهر رمضان فيتوقف على عدة الحالات، منها فلكيًا والحسابات العلمية والتي أصبحت تتميز بالدقة من حيث غروب الشمس أو القمر، وهكذا يتم تحديد موعد أول الشهر القمري.

أما الحالة الثانية فهي استطلاع الهلال بشكل شرعي، وهي رصد ظهور الهلال في الفترة ما بين غروب الشمس وغروب القمر، ثم البحث عن الهلال تجاه الغرب.