تزداد عمليات البحث عن رابط استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، وتسعى وزارة الخارجية السعودية للتسهيل على المواطنين من خلال منصة إنجاز، حيث يتم السماح للمستعلم بمعرفة حالة جواز السفر، وهل تم الحصول على التأشيرة أم أنّها قيد الانتظار، ويمكن التسجيل في رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، كما يلي.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

1- الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

2- تحديد صفحة تأشيرات إنجاز، وفتح الصفحة https://visa.mofa.gov.sa

3- الضغط على المربع الخاص بإدخال، ثم إدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له، والتأكيد على عدم وجود أي خطأ في هذه الأرقام.

4- كتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص في المكان المحدد بالموقع، ثم كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

5- الضغط علي المربع الخاص بالاستعلام.

6- تظهر المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

ويستغرق الحصول على جواز السفر على التأشيرة 3 أيام، لذلك يمكن الاستعلام خلال 72 ساعة.

استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 إلكترونياً

وتقدّم وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 إلكترونيا، لتسهيل ذلك على المواطنين وخطوات الاستعلام، وهي كما يلي.

1- الدخول مباشرة إلى منصة خدمات التأشيرات.

2- اختيار الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

3- إدخال رقم طلب التأشيرة وكتابة رقم جواز السفر.

4- تسجيل رمز التحقيق الذي يظهر أمامك ثم الضغط على استعلام.